اخبار العالم

اليمن.. وفد أممي يطلع على أوضاع النازحين في «الدريهمي»

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

زار وفد أممي يقوده نائب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديغو زوريلا، المناطق المحررة من مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة للاطلاع على أوضاع النازحين في المديرية.
ونفذ الوفد زيارته برفقة محافظة الحديدة الحسن طاهر ومدير عام مديرية الدريهمي فؤاد حسن مكي، بمشاركة مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية.
وجرى خلال الزيارة الاطلاع على الوحدة الصحية بمنطقة «الشجيرة»، حيث قدم مدير المديرية شرحاً مفصلاً عن أوضاع النازحين والوحدة الصحية ومتطلباتها، قبل الانتقال لزيارة مخيم النازحين بمنطقة «المرايبة».
واطلع الوفد الأممي من كثب على أوضاع النازحين، وظروف الحياة التي يعيشونها في هذا المخيم الذي التجأوا إليه من مناطق مختلفة هجروا منها على أيدي ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا