اليمن.. وفد أممي يطلع على أوضاع النازحين في «الدريهمي»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

زار وفد أممي يقوده نائب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديغو زوريلا، المناطق المحررة من مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة للاطلاع على أوضاع النازحين في المديرية.

ونفذ الوفد زيارته برفقة محافظة الحديدة الحسن طاهر ومدير عام مديرية الدريهمي فؤاد حسن مكي، بمشاركة مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية.

وجرى خلال الزيارة الاطلاع على الوحدة الصحية بمنطقة «الشجيرة»، حيث قدم مدير المديرية شرحاً مفصلاً عن أوضاع النازحين والوحدة الصحية ومتطلباتها، قبل الانتقال لزيارة مخيم النازحين بمنطقة «المرايبة».

واطلع الوفد الأممي من كثب على أوضاع النازحين، وظروف الحياة التي يعيشونها في هذا المخيم الذي التجأوا إليه من مناطق مختلفة هجروا منها على أيدي ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.