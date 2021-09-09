العراق يرحب بتعيين كريستيان ريتشر بمنصب رئيس التحقيق الأممي في جرائم «داعش»

ابوظبي - سيف اليزيد - رحب العراق اليوم الأربعاء بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتعيين الألماني كريستيان ريتشر مستشاراً خاصاً ورئيساً لفريق التحقيق الأممي حول جرائم تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق.

وقال المُتحدث بإسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان صحفي إن "العراق يرحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتعيين الألماني كريستيان ريتشر مستشاراً خاصاً ورئيساً لفريق التحقيق الأممي، لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق".

وأوضح أن ريتشر سيخلف كريم أسد أحمد خان من المملكة المتحدة بمهامه الجديدة في العراق.