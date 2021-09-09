الجيش اليمني يدفع بتعزيزات قتالية في جبهات مأرب

محمد الفلاح - الجيش اليمني يدفع بتعزيزات قتاليةفي جبهاتمأرب

الأربعاء 8 سبتمبر 2021

دفعت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، بتعزيزات قتالية إلى جبهات محافظة مأرب في مسعى للتصدي لهجوم بري واسع للمليشيات الحوثية الانقلابية.



وبث الجيش اليمني مقاطع فيديو تظهر تعزيزات عسكرية لوحداته تتجه صوب جبهتي الكسارة والمشجح وصرواح غربي مأرب والتي تشهد معارك ضارية.

كما تظهر اللقطات، معارك ليلية طاحنة بالتزامن مع هجوم مضاد شنه الجيش اليمني على مواقع مليشيا الحوثي تحت إسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وقال الجيش اليمني في بيان إن الهجوم "أسفر عن دحر المليشيات الحوثية من عدّة مواقع كانت تتحصّن فيها وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما استعاد أبطال الجيش والقبائل أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر".

وفي الجبهة ذاتها، دكت مقاتلات التحالف تجمعات للمليشيا الحوثية وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة؛ منها تدمير 4 عربات ومصرع جميع من كانوا على متنها، وفقا للبيان.

في محافظة أخرى، كشف الجيش اليمني عن حصيلة خسائر مادية ثقيلة تكبدتها المليشيات الحوثية خلال غارات شنتها مقاتلات التحالف فجر الأربعاء.

وقال البيان إن "مقاتلات التحالف استهدفت بعشر غارات القاعدة الجوية للمليشيات في جبل أومان و15 قاعدة صاروخية في جبل العلا ومفرق الشرمان ومحيط مطار تعز وقاعدة طارق الجوية ومعسكر للتدريب والتحشيد في مدينة الصالح شرق المدينة".

وأكد أن الغارات استهدفت بدقة عالية أهدافاً للمليشيات وتدمير مراكز تخطيط وعمليات وغرفة لإدارة المعارك والضربات الصاروخية ويرجح مقتل خبراء إيرانيين في جبل أومان وقاعدة طارق الجوية.

في السياق، تصدت القوات المشتركة بالساحل الغربي لليمن لمحاولة تسلل حوثية جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وذكرت القوات المشتركة في بيان أن "المليشيات الحوثية دفعت بعدد من عناصرها في محاولة تسلل انتحارية في جبهة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، مسنودة بغطاء ناري كثيف بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة والرشاشة وباءت بالفشل الذريع".

وبحسب البيان فإن القوات المشتركة تصدت لمحاولة التسلل الحوثية وأجبرت المتسللين على الفرار عقب وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.