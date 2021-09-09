شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تدعو إلى المساواة في توزيع لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الصحة العالمية المانحين والدول المشاركة في مرفق "كوفاكس" ومصنعي اللقاحات لإعادة تأكيد التزامهم في تقديم جرعات اللقاحات التي تعهدت بها، ومنع المزيد من التأخير في التوزيع وتسليم الجرعات حسب الجداول الزمنية المتفق عليها، وبما يسمح للبلدان المتلقية للجرعات بالتخطيط مسبقاً.

كما حثت المنظمة، الدول ذات التغطية العالية من التلقيح؛ لإعطاء الأولوية لكوفاكس وتقاسم الجرعات معه.

وعن توسيع وتسريع التبرعات بالجرعات أوضحت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كوفيد19 لاتزال مستمرة وتسببت بخسائر في الأرواح وتدمير سبل العيش وتعطيل الانتعاش الاقتصادي ، وأن هناك طريقة وحيدة لانهاء الجائحة ومنع ظهور متغيرات جديدة وعنيدة وهي الوصول المنصف للقاحات.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جميع الدول إلى اعتماد اللقاحات المعتمدة من المنظمة، مؤكداً أن اعتماد لقاحات دون غيرها يؤدي إلى الفوضي والتمييز.

وأشار إلى أن المنظمة ستطلق خلال الشهر الجاري خارطة طريق لدحر مرض التهاب السحايا، وهي أول مبادرة عالمية لمعالجة هذا المرض.

وتهدف خارطة الطريق إلى القضاء على أوبئة التهاب السحايا الجرثومي مثل الموجودة في الكونغو وخفض حالات الإصابة بنسبة 50 % وحالات الوفاة بنسبة 70 %، ودعم الناجين لمعالجة الإعاقة وتحسين نوعية الحياة.