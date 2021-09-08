الولايات المتحدة تهنئ المغرب على النجاح في إجراء الانتخابات

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

هنأت الولايات المتحدة، المغرب على النجاح في إجراء الانتخابات.



جاء ذلك في تغردية عبر تويتر لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب.

وأكدت السفارة الأمريكية على أن "الالتزام المشترك بالإجراءات الديمقراطية يعزز شراكة البلدين الممتدة منذ نحو 200 عام".

وكان التصويت في الانتخابات المغربية انتهى، مساء الأربعاء، وبدأت فرز الأصوات مباشرة، تمهيدا للإعلان عن النتائج تباعا.

وأكدت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 36% حتى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (16 تغ).

وقالت في بيان إن "عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، متواصلة في ظروف طبيعية ووصلت إلى 36% حتى الآن".

وأدلي الناخبون المغاربة بأصواتهم لانتخاب نحو 395 مقعدا في مجلس النواب، وأكثر من 31 ألف عضو في مختلف المجالس البلدية والجهوية.

وخصص المغرب 90 مقعداً حصرياً للنساء فقط، في حين تتوزع المقاعد الـ305 على الذكور والإناث المرشحين في باقي اللوائح الانتخابية.

وفي أعقاب إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، يُنتظر أن يستقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وفقاً لصلاحياته المنظمة بنص الدستور، عُضواً من الحزب الحائز على المرتبة الأولى، وتعيينه رئيسا للحكومة مع تكليفه باقتراح أعضائها.