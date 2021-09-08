عبدالله بن بيه يحث على استثمار مبدأ السلم في مناهج التعليم

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

دعا الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، إلى استثمار مبدأ السلم في مناهج التربية الدينية.



ودعا إلى استثمار مبدأ السلم الذي هو أحد المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة في مناهج التربية الدينية استلهاما من نصوص القرآن الكريم وانطلاقا من عبارة "َبَذْلُ السَّلاَمِ لِلْعَالَمِ" الواردة في الحديث الصحيح.

جاء ذلك خلال ندوة علمية افتراضية نظمها المنتدى حول مناهج التعليم الديني وشارك فيها خبراء وباحثون في حقل التربية والتعليم وتطوير المناهج.

وأكد الخبراء المشاركون في الورشة على أهمية التربية الدينية كعنصر أساسي في تكوين الشخصيّة السَّويّة، إذ بها يتمُّ تزويد الناشئ بالرّواية الصحيحة والموثقة للدّين، وإلا فإنه سيعيشُ دون مناعة فكرية تحميه، فيسهل تلقّفه من أصحاب الأفكار المتطرفة أو تخطّفه من ذوي الأهواء المنحرفة.

وشددوا على ضرورة الربط الواصب بين مناهج التربية الدينية والمواطنة الصالحة والتعايش السّعيد، تأصيلا لمنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في نشر قيم التعايش والتسامح والخصال الكريمة بين البشر.