شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يعلن «كارولينا الشمالية» منطقة كوارث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، ولاية كارولينا الشمالية منطقة كوارث، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن بقايا العاصفة الإستوائية "إيدا" في الولاية من 16 - 18 أغسطس.
وأوضح البيت الأبيض في بيان صحفي أن الرئيس بايدن أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين في سبع مقاطعات، من خلال تقديم منح للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل، وقروض منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمّن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.