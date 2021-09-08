شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يعلن «كارولينا الشمالية» منطقة كوارث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، ولاية كارولينا الشمالية منطقة كوارث، وأمر بالمساعدة ‏الفيدرالية لتكملة ‏‏جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن بقايا العاصفة ‏الإستوائية "إيدا" ‏في الولاية من ‏16 - 18 أغسطس.‏

وأوضح البيت الأبيض في بيان صحفي أن الرئيس بايدن أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في ‏حالات ‏‏الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان ‏المحليين، ‏‏وتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين في سبع مقاطعات، من خلال تقديم منح ‏للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل، وقروض منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير ‏المؤمّن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.