شكرا لقرائتكم خبر عن «الاقتصادية لغرب أفريقيا» تعلق عضوية غينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علق التجمع السياسي والاقتصادي الرئيسي في غرب أفريقيا عضوية غينيا اليوم بعد انقلاب عسكري شهدته مطلع الأسبوع وتمت خلاله الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي.

وطالب زعماء الدول الأعضاء خلال قمة افتراضية لزعماء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بعودة النظام الدستوري والإفراج الفوري عن كوندي واتفقوا على إرسال وفد رفيع المستوى إلى غينيا في أقرب وقت ممكن قد يكون غداً وفقاً لما أعلنه وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري.

وأضاف باري للصحفيين: "في نهاية مهمة ذلك الوفد، سيتسنى لإيكواس إعادة تقييم موقفها"، لكنه لم يعلن فرض أي عقوبات اقتصادية فورية على غينيا كما فعلت إيكواس مع مالي عقب انقلاب وقع هناك في أغسطس آب 2020م.