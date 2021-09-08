مسؤول أوروبي: نشعر بالقلق حيال موجة جديدة للاجئين الافغانيين

وأشار راغل، من فيينا اليوم الاربعاء، إلى المشاكل في أفغانستان، وعدّ هذه المشاكل بأنها تثير الازعاج والقلق للجميع.

واضاف "نسعى للمساعدة في إرساء السلام والطمأنينة في المنطقة لأننا نريد أن يبقى الناس في بلادهم ولا يرغمون على الهجرة وإذا أرغموا عليها فعليهم العودة بعد ارساء الاستقرار في بلادهم، لأنه لا يوجد أي مكان في العالم أفضل من الوطن".



وتابع رئيس المجلس الاتحادي النمساوي: "في عام 2015 مكث طالبو اللجوء في أوروبا، لذلك لا نريد أن يحدث هذا الامر مرة أخرى وامكانياتنا ليست في وضع يسمح لها بقبول طالبي اللجوء الجدد ونشعر بالقلق بشأن ذلك لذلك نولي الاهتمام ببلوغ أفغانستان الاستقرار وايجاد حل لمشاكلها".