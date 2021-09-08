الولايات المتحدة الأمريكية تعلن رسميا عدم اعترافها بحكومة أفغانستان الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأربعاء، رسميا عدم اعترافها بحكومة أفغانستان الجديدة.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الولايات المتحدة لم تعترف بالحكومة التي أعلنت عنها حركة طالبان في أفغانستان.

في السياق قال وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في قاعدة رامشتاين الجوية الألمانية في وقت سابق الأربعاء، إنه من الصعب التنبؤ بطريقة عمل الحكومة الأفغانية الجديدة وعلينا مواصلة الحوار.

وأوضح أنتوني بلينكن، أن واشنطن ستراقب أداء حكومة حركة طالبان في أفغانستان وعليها أن تكتسب الشرعية الدولية بأفعالها، مطالبًا الحركة بضرورة احترام حقوق الإنسان وضمان ألا تتحول البلاد إلى تهديد لدول أخرى.

وأمس الثلاثاء، أعلنت حركة طالبان تشكيل حكومة لتصريف الأعمال، من أجل السيطرة على الأوضاع وتسيير الشؤون التنفيذية للبلاد.

ويترأس الحكومة الجديدة محمد حسن أخوند، المستشار السياسي السابق لمؤسس الحركة الملا محمد عمر، كما تضم العديد من الذين كان لبعضهم تأثير كبير في نظام طالبان خلال التسعينيات.