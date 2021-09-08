وزيرة الهجرة المصرية تشكر حاكم دبي على سرعة استجابته لحالة إنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعربت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، عن شكرها للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،، على توجيهاته بتحمُّل حكومة دبي تكلفة سفر مصري إلى بلاده.



ونوَّهت مكرم بسرعة استجابته للحالة الإنسانية، لتيسير استكمال المواطن المصري كريم أحمد توفيق علاجه في مصر بعدما كان يُعالج في دبي، ومرافقة طبيب وممرضة له خلال رحلته، مؤكدةً أن اللفتة الإنسانية تعبِّر عن عمق العلاقات بين الإمارات ومصر على المستويات كافة.

كانت الوزيرة قد تواصلت مع والد المريض، المقيم في الإمارات، الذي أصيب بسكتة دماغية والعديد من المضاعفات الصحية الأخرى، فور استغاثته عبر إحدى القنوات التلفزيونية، مشيرةً إلى أنها تتابع عن كثب حالة نجله، إذ تم التنسيق لعودته إلى مصر غداً واستكمال علاجه بمستشفى عين شمس التخصصي، وذلك حسبما أفاد موقع «أخبار اليوم».

وأُرسل التقرير الطبي الخاص بحالة المريض إلى مصر للاطلاع عليه، وتم ربط المستشفى المعالج بالإمارات بمستشفى عين شمس التخصصي حول الحالة الطبية للمواطن المصري، لدراسة ما تحتاج إليه من أساليب علاجية.