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زيادة ضخمة فى استثمارات مشروعات المياه والصرف وفقا لخطة التنمية الحكومية

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القاهرة - سامية سيد - تبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية بمكوناته الثلاثة، 259.1 مليار جنيه، بنسبة 20.7% من إجمالى الاستثمارات فى عام 21/2022، وتشكل الاستثمارات الموجهة لمشاريع المياه والصرف الصحى الشطر الأعظم من استثمارات القطاع بنسبة تناهز 49% (127 مليار جنيه) مقابل 32% للأنشطة العقارية (82 مليار جنيه)، و19% لأعمال التشييد والبناء (50 مليار جنيه).

 

ونستعرض فيما يلى تطور الاستثمارات الكلية الموجهة لمشروعات المياه والصرف الصحى خلال 4 سنوات، الفترة (18/2019 – 21/2022):

- عام 18/2019 بلغت 18.8 مليار جنيه

- عام 19/2020 بلغت 22.8 مليار جنيه

- عام 20/2021 بلغت 35.3 مليار جنيه

- عام 21/2022 بلغت 126.8 مليار جنيه

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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