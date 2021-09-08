بروتوكول تعاون بين سموحة وأهلي جدة السعودي لتبادل الخبرات الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

وقّع نادي سموحة، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك مع نادي أهلي جدة السعودي، لتبادل الخبرات الإدارية بين الناديين.

وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، إن التعاون مع نادي أهلي جدة السعودي، جاء بناءً على الرغبة المشتركة بين الجانبين في تبادل الخبرات الإدارية والرياضية بين الناديين، وتبادل إقامة المعسكرات التدريبية والاستفادة من البنية التحتية للجانبين.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن البروتوكول يشمل التعاون في إنشاء أكاديميات مشتركة للألعاب الرياضية المختلفة وتبادل تسويق اللاعبين في مختلف الألعاب، بالإضافة إلى التعاون في إقامة الأنشطة والفعاليات بين الناديين.

وأشار إلى أنه بموجب المذكرة الموقعة يلتزم كل طرف ببذل الجهد لنجاح تنفيذ بنودها والعمل على المشاركة الفعالة لصالح الطرفين مع مراعاة دخول تلك الأنشطة في مجال اهتمام الناديين.