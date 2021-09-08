حربية أمريكية تدخل المياه الصينية

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء، الأربعاء، عن «تيان» القول، في البيان: «تصرفات الولايات المتحدة تمثل تدخلا كبيرا في سيادة الصين وأمنها».
وأضاف: «الموقف يظهر أن الولايات المتحدة هي صانع المخاطر، وأكبر مدمر للسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي». وأفاد المتحدث بأن «قيادة المسرح الجنوبي سوف تظل في حالة تأهب قصوى، لحماية السيادة والأمن الوطنيين».
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