السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال استقبال «السيسي» الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، حسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي.

علاقات وثيقة

قال المتحدث، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس المصري رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة، وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الإستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن القومي العربي، والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تطوير التعاون

من جهته، طلب الرئيس المصري نقل تحياته للأمير نواف الصباح، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية - الكويتية، والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر، والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في القواسم المشتركة والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية.

وشدد «السيسي» على حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية.