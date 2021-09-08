السيسي يستقبل وزير خارجية دولة الكويت

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الذي سلمه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتم خلال اللقاء التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلاً عن التشاور إزاء القضايا على الساحة العربية والإقليمية خاصة التطورات في كل من سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان.

وأكد الرئيس المصري في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به دولة الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.