مراكز الاقتراع في المغرب تغلق أبوابها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2021 10:42 مساءً

أغلقت مراكز الاقتراع في المغرب أبوابها، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش، الأربعاء، بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم، في ثالث انتخابات تشهدها البلاد منذ إقرار دستور 2011.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، فإن نسبة المشاركة في هذه الانتخابية البرلمانية والمحلية بلغت 36 في المئة حتى الخامسة من مساء الأربعاء.

وارتفعت وتيرة الإقبال على التصويت مساء، فيما شهدت الأقاليم الجنوبية “إقبالاً قياسياً”، حسب النتائج الأولية.

وكانت مراكز التصويت في المغرب قد فتحت أبوابها صباح الأربعاء، في انتخابات عامة لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395، وأعضاء مجالس المحافظات.