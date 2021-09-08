إيران.. خامنئي يعين مطلوبا للإنتربول مساعدا له

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2021 10:37 مساءً

وافق المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء الأربعاء، على تعيين مطلوب للإنتربول وهو وزير الداخلية العميد أحمد وحيدي، مساعدا له.

وقال المرشد علي خامنئي في مرسوم نشره موقعه الرسمي واطلعت عليه مراسلة “العين الإخبارية”، إنه “يعين أحمد وحيدي وزير الداخلية الحالي بمنصب نائب القائد العام للقوات المسلحة للشؤون الأمنية”.

وأحمد وحيدي هو قائد سابق في الحرس الثوري ومطلوب للشرطة الدولية الانتربول بسبب تورطه في جرائم جنائية، منها تورطه في تفجير إرهابي استهدف المركز اليهودي الأرجنتيني الإسرائيلي عام 1994، الذي أدى إلى مقتل 85 شخصاً وإصابة المئات بجروح.

أحمد وحيدي

وأعلنت الشرطة الدولية عام 2007 أنها أصدرت مذكرة ملاحقة بحق وحيدي وعدد من المسؤولين الإيرانيين على خلفية التفجير الذي استهدف المركز اليهودي في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس.

وبعدما نالت حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي الثقة من قبل البرلمان في آب/أغسطس الماضي، علقت وزارة الخارجية الأرجنتينية، على ترشيح وحيدي وزيراً للداخلية في إيران، وقالت إن “تعيينه يمثل عدم احترام إيران للنظام القضائي في الأرجنتين، وضحايا الهجوم الإرهابي غير الرحيم الذي استهدف المركز اليهودي الأرجنتيني الإسرائيلي (آميا)”.

وينتمي وحيدي للتيار الأصولي المتشدد، وتولى العديد من المناصب والمسؤوليات في النظام الإيراني، منها قائد قوات فيلق القدس الجناح الخارجي للحرس الثوري خارج إيران، فضلاً عن تعيينه بمنصب وزير الدفاع في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في الولاية الثانية عام 2009.