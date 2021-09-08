العراق يرد على طلب إيران بشأن إلغاء فحوصات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

رد العراق، الأربعاء، على طلب ما نشرته بعض وسائل إعلام إيرانية حول طلب طهران من بغداد بإلغاء فحوصات فيروس كورونا للإيرانيين.

وأبدت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، استغرابها لما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية التي قالت إن طهران طلبت من بغداد “إلغاء اختبارات فيروس كورونا الإلزامية لـ30 من زوار الأربعينية الإيرانيين في مطارات العراق”.

وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، الدكتور رياض عبد الأمير، إن “الوزارة لا تجري فحوصا للمسافرين في المطارات، وأنهم مطالبون بجلب نتيجة فحوصات فيروس كورونا معهم من بلدانهم”.

وأضاف عبد الأمير لموقع “الحرة” أن الوزارة العراقية “لم تستلم طلبا من طهران بهذا الخصوص”، وقال “أستغرب هذه التصريحات”.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية إن “مسؤولا إيرانيا طلب من السفير العراقي لدى طهران إلغاء فحوص PCR في مطارات العراق، وتسهيل رحلة زيارة الأربعين وتخفيض نفقات السفر”.

ونقلت الوكالة عن، حسين فقاري، الذي وصفته بأنه مسؤول قسم زوار الأربعين، إن طهران تريد إلغاء الاختبارات في مطارات العراق حتى لا يضطر الزائرون إلى دفع 40 دولارا إضافية، قيمة الفحوص.

وقالت إن المسؤول الإيراني أعرب عن استعداد بلاده لفتح المعابر الحدودية لعودة حجاج الأربعين برا، لتخفيض نفقات السفر، في حال وافقت بغداد.

وقد أعطى العراق موافقته على السفر الجوي لـ30 ألف إيراني لحضور طقوس زيارة الأربعين هذا العام، بحسب الوكالة.

وسجل العراق وإيران أرقام إصابات مرتفعة بفيروس كورونا، حيث وصلت الإصابات في إيران إلى أكثر من 5 ملايين، فيما تجاوزت الإصابات في العراق 1.9 مليون إصابة.