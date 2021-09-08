انتهاء التصويت في الانتخابات المغربية وبدء عملية فرز الأصوات

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

انتهى التصويت في الانتخابات المغربية، مساء اليوم الأربعاء، وبدأت فرز الأصوات مباشرة، تمهيدا للإعلان عن النتائج تباعا.



وكانت وزارة الداخلية المغربية، أكدت في وقت سابق ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 36% حتى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (16 تغ).

وقالت في بيان إن "عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، متواصلة في ظروف طبيعية ووصلت إلى 36% حتى الآن".

وأدلي الناخبون المغاربة بأصواتهم لانتخاب نحو 395 مقعدا في مجلس النواب، وأكثر من 31 ألف عضو في مختلف المجالس البلدية والجهوية.

وخصصت المملكة 90 مقعداً حصرياً للنساء فقط، في حين تتوزع المقاعد الـ305 على الذكور والإناث المرشحين في باقي اللوائح الانتخابية.

وفي أعقاب إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، يُنتظر أن يستقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وفقاً لصلاحياته المنظمة بنص الدستور، عُضواً من الحزب الحائز على المرتبة الأولى، وتعيينه رئيسا للحكومة مع تكليفه باقتراح أعضائها.