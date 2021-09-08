سريلانكا تواجه أزمة حادة فـي النقد الأجنبي

كولومبو ـ د.ب.أ: قال وزير مالية سريلانكا بازل راجاباكسا إن بلاده تواجه نقصا حادا في العملات الأجنبية بعد تراجع عائداتها من السياحة وتحويلات العاملين في الخارج نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد. وأضاف راجاباكسا خلال جلسة برلمانية إن إيرادات الحكومة جاءت أقل كثيرا من المستهدف بسبب تضرر النشاط الاقتصادي من الجائحة، في الوقت الذي تم فيه تمديد إجراءات الإغلاق مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا المستجد.

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