بغداد - ياسين صفوان - أعلنت منظمة معنية بالصحة، الاربعاء، عن شمول 100 ألف مواطن بخدمات طبية مجانية خلال شهر آب.

وقالت منظمة داري في بيان إنها قدمت "خدماتها الطبية لـما يقارب الـ(100 ألف) مستفيد خلال آب 2021 في بغداد والمحافظات".

وأضافت أن "عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المجانية المقدمة من قبل منظمة داري بلغ (94329) مواطنا خلال شهر آب 2021، بتمويل ودعم من المنظمات المانحة WHO-UNFPA-CARE، شملت الرعاية الصحية الأولية والنسائية والتوليد والطوارئ، فضلا عن الدعم النفسي والعلاج الطبيعي ولقاحات الأطفال وكوفيد ١٩".