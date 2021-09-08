السفارة السعودية لدى واشنطن ترحب بقرار الإفراج عن وثائق متعلقة بهجمات 11 سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

رحبت السفارة السعودية لدى واشنطن، بقرار الإفراج عن وثائق سرية متعلقة بهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة.



وأكدت السفارة أن المملكة العربية السعودية تفخر بسجلها في مكافحة الإرهاب.

وقبل أيام، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا برفع السرية عن بعض الوثائق الحساسة المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 ونشرها في غضون ستة أشهر.

وقال بايدن "وقعتُ أمرا تنفيذيا يتضمن توجيهات لوزارة العدل ووكالات أخرى ذات صلة، للإشراف على مراجعة لرفع السرية عن وثائق متعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن 11 أيلول/سبتمبر". وأضاف أن رفع السرية يجب أن يدخل حيز التنفيذ في "الأشهر الستة المقبلة".

وتابع بايدن "يجب ألا ننسى أبدا الألم المستمر لعائلات وأحباء 2977 شخصا أبرياء قتِلوا خلال أسوأ هجوم إرهابي ضد أمريكا في تاريخنا".

وفي الأمر التنفيذي الذي أطلق عملية رفع السرية عن الوثائق، أشار بايدن إلى أن "الأحداث وقعت قبل عقدين أو أكثر، وهي تتعلق بلحظة مأسوية لا تزال تتردد في التاريخ الأمريكي". وأضاف "لذلك، من الأهمية ضمان أن تُعزز حكومة الولايات المتحدة الشفافية إلى أقصى حد ".

وتأتي هذه الخطوة قبل حلول الذكرى العشرين للهجوم الذي دفع آنذاك الرئيس جورج بوش الابن، إلى إصدار أوامر بغزو أفغانستان، حين كانت حركة طالبان توفر ملاذا لقيادات "القاعدة" في ذلك الوقت.

وسحب بايدن آخر جندي أمريكي من أفغانستان أواخر الشهر الماضي، منهيا عملية إجلاء غير مسبوقة من مطار كابول، بعد استيلاء طالبان على السلطة مجددا.