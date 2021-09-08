باكستان تدعو المجتمع الدولي إلى دعم أفغانستان وتمكينها للخروج من الأزمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

دعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي المجتمع الدولي إلى ضرورة مساندة أفغانستان لتمكينها من الخروج من الأزمات وتجنب وقوعها في أزمة إنسانية أو انهيار اقتصادي.



وقال إن الدول المجاورة لها مصلحة مباشرة بالأوضاع في أفغانستان والاستقرار والسلام في المنطقة، مضيفاً أنه يجب على جميع الدول المجاورة بذل جهود مشتركة لتبني رؤية شاملة مشتركة لتحقيق الاستقرار في أفغانستان، وتؤدي إلى الاستقرار والسلام والازدهار والاتصال الإقليمي.