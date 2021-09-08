وزير الخارجية الأمريكي محذراً: واشنطن على وشك التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

حذر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، من أن الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى الاتفاق النووي غداة تقرير لاذع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وقال بلينكن للصحافيين في ألمانيا "لن أحدد موعداً لذلك لكننا نقترب من مرحلة تصبح معها العودة الصارمة للامتثال بخطة العمل الشاملة المشتركة، لا تعود بالفوائد التي حققها الاتفاق"، وكان يشير بذلك إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى الدولية الكبرى.