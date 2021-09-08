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29 جثة طافية تثير قلق السودان

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها استدعت السفير الإثيوبي في السودان لإبلاغه بعثور السلطات السودانية على جثث حملها نهر ستيت بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء السودان (سونا) أمس عن الوزارة القول إنه تم في الثلاثين من أغسطس الماضي استدعاء سفير جمهورية إثيوبيا لدى الخرطوم على خلفية عثور السلطات السودانية خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 8 أغسطس على 29 جثة حملها نهر ستيت شرق القرى المحاذية لمحلية ود الحليو بولاية كسلا.

وقالت الوزارة، إنه تم إبلاغ السفير الإثيوبي بأن الجثث تعود إلى مواطنين إثيوبيين من قومية التيجراي، وتم تحديد هوياتهم بواسطة بعض الأفراد الإثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحليو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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