العراق يعتقل 8 إرهابيين في الأنبار وبغداد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أمس القبض على 8 إرهابيين في الأنبار وبغداد.

وقال في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «إن العملية جاءت بعد معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على 4 من الإرهابيين في قضاء الطارمية وناحية الرضوانية بالعاصمة بغداد»، وأشار إلى أن الجهاز قبض على 4 من الدواعش بمحافظة الأنبار داخل أقضية الفلوجة وهيت والكرمة.

وعلى صعيد متصل أصدرت محكمة استئناف صلاح الدين في العراق أمس، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم اشترك بقتل 8 أشخاص في قرية البو دور العام الماضي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «المجرم اعترف باشتراكه مع باقي أفراد مجموعته الإرهابية بقتل 8 أشخاص من قرية البو دور في صلاح الدين العام الماضي»، لافتا إلى أن «الجريمة جاءت انتقاما منهم لتسببهم بسجن شقيقته الإرهابية».

وأضاف أن «المجموعة الإرهابية كانت ترتدي الزي الخاص بالحشد من أجل إلصاق التهمة بهم»، مبينا أن المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.

إلى ذلك وصل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد إلى محافظة كركوك لمتابعة الوضع الأمني، حيث تم إطلاعه والوفد المرافق له على الإجراءات الأمنية التي تنفذها القوات الأمنية في مختلف مناطق المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل 8 من قوات الشرطة، وإصابة 5 آخرين في هجوم لتنظيم داعش شنه السبت الماضي على نقطة تفتيش في إحدى قرى قضاء الرشاد بمحافظة كركوك.

وأعلن أمس عن مقتل مفرزة كاملة من عناصر داعش في المحافظة.