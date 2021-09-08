شكرا لقرائتكم خبر السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، حسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي «إن الرئيس أشاد خلال لقاء وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح بالقاهرة، بالدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية».

وأكد أن الرئيس المصري طلب نقل تحياته للأمير نواف الصباح، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في القواسم المشتركة والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية.

وشدد السيسي على حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس المصري رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وذكر المتحدث أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلا عن التشاور إزاء القضايا على الساحتين العربية والإقليمية خاصة التطورات في كل من سورية ولبنان واليمن وأفغانستان.