وحدات الأسد تدخل درعا للمرة الأولى منذ 10 سنوات

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وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن ذلك يأتي في إطار اتفاق التسوية القاضي بتسوية أوضاع المسلحين وتسليم السلاح.
وأشارت إلى أن وحدات الجيش السوري بدأت بتثبيت عدد من النقاط تمهيدا لبدء عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة بحثا عن السلاح ومخلفات أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة والكشف عن الأنفاق والتحصينات والأوكار تمهيدا لدخول ورشات المؤسسات الخدمية لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية إلى الحي.
ويعتبر دخول وحدات من القوات الحكومية لأحياء درعا البلد هو الأول منذ منتصف عام 2011.
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