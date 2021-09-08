شكرا لقرائتكم خبر فلسطين تحذر إسرائيل من ابتزاز أبطال النفق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس إسرائيل المسؤولية كاملة عن حياة 6 أسرى فلسطينيين تمكنوا من الفرار من سجن «جلبوع» الإسرائيلي قبل أيام، وأطلق عليهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب (أبطال النفق).

وقالت الوزارة في بيان، إنها تحمل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية عن حياة الأسرى الستة ومعاناة ذويهم وأقاربهم، وعن تداعيات اعتقالهم، والضغط عليهم وابتزازهم وترهيبهم.

وأدانت الوزارة «حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها دولة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق كافة الأسرى الذين جرى نقلهم إلى سجون أخرى، بما في ذلك اقتحامات السجون وأقسامها، والاعتداء على الأسرى، والتضييق عليهم».

وفي السياق أدانت حركة «حماس» بشدة «كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات انتقامية بحق الأسرى» عقب هروب الأسرى الستة، وحذرت من استمرار «الإجراءات القمعية والانتقامية بحق الأسرى»، محملة إياها «المسؤولية الكاملة عن كل نتائج وتبعات هذه السياسات الخطيرة، وعن حياة جميع الأسرى».