فلسطين تحذر إسرائيل من ابتزاز أبطال النفق

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وقالت الوزارة في بيان، إنها تحمل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية عن حياة الأسرى الستة ومعاناة ذويهم وأقاربهم، وعن تداعيات اعتقالهم، والضغط عليهم وابتزازهم وترهيبهم.
وأدانت الوزارة «حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها دولة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق كافة الأسرى الذين جرى نقلهم إلى سجون أخرى، بما في ذلك اقتحامات السجون وأقسامها، والاعتداء على الأسرى، والتضييق عليهم».
وفي السياق أدانت حركة «حماس» بشدة «كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات انتقامية بحق الأسرى» عقب هروب الأسرى الستة، وحذرت من استمرار «الإجراءات القمعية والانتقامية بحق الأسرى»، محملة إياها «المسؤولية الكاملة عن كل نتائج وتبعات هذه السياسات الخطيرة، وعن حياة جميع الأسرى».
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