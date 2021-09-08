مقاتلات التحالف تدمر مخازن ومنصات الحوثيين في تعز

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وشن التحالف سلسلة غارات عنيفة على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في مناطق صرواح والمشجح والكسارة وجبل هيلان غرب مأرب، وذكر «مركز سبأ الإعلامي» أن العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم في المعارك، وأن مدفعية الجيش اليمني استهدفت تجمعا لميليشيات الحوثي غرب مأرب
وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن تصعيد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوتيرة عملياتها العسكرية في محافظة مأرب، وهجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية في السعودية بالتزامن مع تسلم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ مهامه، تحمل رسائل واضحة عن موقفها من الجهود الدولية للتهدئة وإحلال السلام.
وأشار إلى أن هذا التصعيد الخطير يؤكد من جديد تحدي ميليشيات الحوثي السافر لإرادة المجتمع الدولي، وانقيادها الأعمى خلف الأجندة الإيرانية الرامية لتقويض جهود التهدئة ورفع وتيرة الصراع في اليمن والمنطقة، وعدم اكتراثها بالكلفة الباهضة لاستمرار الحرب والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين».
من جهة أخرى، قالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين «صدى»، بأن ميليشيات الحوثي تخفي قسرا اثنين من الصحفيين الأربعة المختطفين منذ شهرين.
وقالت المنظمة في بيان «إنها تلقت بلاغا من أسر الصحفيين المختطفين، يفيد بأن جماعة الحوثي تخفي قسرا الصحفيين عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، منذ شهرين»، مؤكدة تعرض الأخير، للضرب والتعذيب من قبل الحوثيين قبل إخفائه. وأضاف البيان، «إن الصحفيين الأربعة توفيق المنصوري، عبدالخالق عمران، حارث حميد، أكرم الوليدي، تلقوا تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل جماعة الحوثي، ضمن أساليب الإرهاب النفسي والمعنوي التي تمارسها بحق الزملاء منذ ست سنوات ونصف.
ولفتت إلى أن الصحفيين يتعرضون لمعاملة سيئة من قبل جماعة الحوثي في السجون، وتمنع عنهم الزيارة، منذ صفقة التبادل أواخر 2020م، وإن «هذه الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق الصحفيين المختطفين، جرائم خطيرة، تنتهك القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب، وتضمن حرية التعبير والعمل الصحفي».
وأدانت المنظمة بشدة جريمة الإخفاء القسري، والتعذيب الشديد، والمعاملة السيئة، والتهديدات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق الصحفيين المختطفين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط. ودعت ميليشيات الحوثي للكشف الفوري عن مصير الصحفي توفيق المنصوري، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة جميع الزملاء المختطفين والمخفيين في سجونها، ودعت المبعوث الأممي لليمن السيد هانس غروندبرغ، بإيلاء قضية الصحفيين المختطفين أهمية بالغة، والضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن الزملاء المختطفين والمخفيين قسرا.
مشاهدات يمنية:
- وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك: ارتباط ميليشيات الحوثي بالأجندات الإيرانية أحد أسباب عرقلة الحل السياسي.
- حملة حوثية شرسة على الفنانين اليمنيين بحجة منع الغناء في المناسبات.
- ميليشيات الحوثي تواصل حملة نهب العملة الوطنية من التجارو المسافرين ومحلات الصرافة.
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