مقاتلات التحالف تدمر مخازن ومنصات الحوثيين في تعز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية أمس مخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ باليستية تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية بمحيط مطار مدينة تعز، وقالت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، «إن الطيران استهدف بـ 15 غارة جبل أمان ومحيط مطار تعز في مديرية التعزية.

وشن التحالف سلسلة غارات عنيفة على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في مناطق صرواح والمشجح والكسارة وجبل هيلان غرب مأرب، وذكر «مركز سبأ الإعلامي» أن العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم في المعارك، وأن مدفعية الجيش اليمني استهدفت تجمعا لميليشيات الحوثي غرب مأرب

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن تصعيد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوتيرة عملياتها العسكرية في محافظة مأرب، وهجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية في السعودية بالتزامن مع تسلم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ مهامه، تحمل رسائل واضحة عن موقفها من الجهود الدولية للتهدئة وإحلال السلام‏.

وأشار إلى أن هذا التصعيد الخطير يؤكد من جديد تحدي ميليشيات الحوثي السافر لإرادة المجتمع الدولي، وانقيادها الأعمى خلف الأجندة الإيرانية الرامية لتقويض جهود التهدئة ورفع وتيرة الصراع في اليمن والمنطقة، وعدم اكتراثها بالكلفة الباهضة لاستمرار الحرب والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين»‏.

من جهة أخرى، قالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين «صدى»، بأن ميليشيات الحوثي تخفي قسرا اثنين من الصحفيين الأربعة المختطفين منذ شهرين.

وقالت المنظمة في بيان «إنها تلقت بلاغا من أسر الصحفيين المختطفين، يفيد بأن جماعة الحوثي تخفي قسرا الصحفيين عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، منذ شهرين»، مؤكدة تعرض الأخير، للضرب والتعذيب من قبل الحوثيين قبل إخفائه. وأضاف البيان، «إن الصحفيين الأربعة توفيق المنصوري، عبدالخالق عمران، حارث حميد، أكرم الوليدي، تلقوا تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل جماعة الحوثي، ضمن أساليب الإرهاب النفسي والمعنوي التي تمارسها بحق الزملاء منذ ست سنوات ونصف.

ولفتت إلى أن الصحفيين يتعرضون لمعاملة سيئة من قبل جماعة الحوثي في السجون، وتمنع عنهم الزيارة، منذ صفقة التبادل أواخر 2020م، وإن «هذه الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق الصحفيين المختطفين، جرائم خطيرة، تنتهك القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب، وتضمن حرية التعبير والعمل الصحفي».

وأدانت المنظمة بشدة جريمة الإخفاء القسري، والتعذيب الشديد، والمعاملة السيئة، والتهديدات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق الصحفيين المختطفين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط. ودعت ميليشيات الحوثي للكشف الفوري عن مصير الصحفي توفيق المنصوري، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة جميع الزملاء المختطفين والمخفيين في سجونها، ودعت المبعوث الأممي لليمن السيد هانس غروندبرغ، بإيلاء قضية الصحفيين المختطفين أهمية بالغة، والضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن الزملاء المختطفين والمخفيين قسرا.

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