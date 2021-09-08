طهران تتحرك للتنسيق مع طالبان

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كما شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي على السياسة المبدئية الإيرانية الداعية للحوار بين جميع الفئات بهدف تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تعكس التركيبة العرقية والمجتمعية فيها.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أمس عن كرزاي القول خلال الاتصال «إن كبار الشخصيات في أفغانستان سيبذلون أقصى جهودهم للعبور من هذا الوضع». وقال «إننا وبمعية كبار الشخصيات والوجهاء نتشاور مع الفئات المختلفة، ومنها طالبان، وندعو الجمهورية لمواصلة تقديم مساعداتها لتسهيل هذا الأمر كما في السابق».
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