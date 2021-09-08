3 طائرات عسكرية مصرية تصل بمساعدات إنسانية عاجلة للسودان

الشارقة - اميمة ياسر - أُختتمت رحلات الجسر الجوى للمساعدات الإنسانية العاجلة المرسلة للأشقاء السودانيين، حيث أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية على مدار يومين من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من وزارتى الدفاع والصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر المصرية.

جاء ذلك فى إطار الروابط القومية وموقف مصر الداعم تجاه الأشقاء السودانيين والتضامن الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات.

تأتى تلك المساعدات فى إطار الدعم المقدم من جمهورية مصر العربية مصر تجاه السودان الشقيق للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين، كما يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء السودانيين لمجابهة كافة المحن والأزمات التى يتعرضون لها.