رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حقها من النيل

الشارقة - اميمة ياسر - أكد ‏المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خصوصية العلاقات المصرية الروسية المتميزة، ‏لافتا إلى أنها شهدت زخماً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يعكس حرص قيادة ‏البلدين على إرساء شراكة استراتيجية تتناسب مع حجم وثقل البلدين فى محيطهما ‏الإقليمى والدولى.

وأشار إلى تشعب مجالات التعاون والشراكة بين البلدين ‏لتشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، خاصةً مع دخول اتفاقية ‏التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين حيز النفاذ فى مطلع العام الجارى، ‏داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى البرلماني.

‏جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى جرت اليوم الثلاثاء، بين المستشار ‏الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وفالنتينا ‏ماتفينكو رئيسة المجلس الفيدرالي الروسى، وذلك على هامش مشاركتهما فى المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء ‏البرلمانات، المُنعقد حالياً فى العاصمة النمساوية فيينا.

‏

وأشاد جبالي بالمشروعات المشتركة الكبرى ‏القائمة بين البلدين، مثل مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية ‏وغيرها من المشروعات العملاقة، داعياً الجانب الروسى إلى الدفع بالمزيد من الاستثمارات ‏فى الاقتصاد المصرى الواعد، كما أشاد أيضاً بالقرار الروسى الخاص باستئناف الطيران ‏العارض بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة، والذى يأتى انعكاساً لحالة الأمن ‏والاستقرار التى تشهدها الدولة المصرية حالياً.‏

‏

واستعراض رئيس مجلس النواب الجهود المصرية المبذولة في مسارات ‏التفاوض مع الجانب الإثيوبي لحل أزمة سد النهضة، مؤكداً على أن مصر لن تفرط في ‏حقها الأصيل في مياه النيل، والذى لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع حق الغير في ‏تحقيق التنمية المستدامة والرخاء، طالما لا تضر بحقوق الأخرين. ‏

‏‏من جانبها، أشارت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي إلى أن جلسة المباحثات هذه ‏تأتي ضمن التطورات البارزة التي تشهدها العلاقات بين البلدين والتى تعكس طابعها ‏الاستراتيجى، إيماناً من روسيا بأهمية وريادة مصر إقليمياً ودولياً، داعيةً إلى دفع العلاقات ‏البرلمانية بين البدين قدماً بما يتناسب والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ‏

‏وأكدت فالنتينا ماتفينكو على دعم روسيا الكامل للموقف المصرى العادل ‏فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي والساعى إلى الحفاظ على حقوق الشعب المصرى ‏الأصيلة فى مياه النيل.

ويذكر أن الوفد البرلماني المصري المشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يضم كل من فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ.

والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وسحر البزار عضو مجلس النواب، وهى مدعوة أيضًا بصفتها رئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولى.