تكريم أبطال أوليمبياد طوكيو ومنحهم ميداليات ذهبية في احتفالية جامعة الدلتا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

كرّمت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومدارس الدلتا الأمريكية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، أبطال مصر الأوليمبيين الحاصلين على ميداليات أولمبياد طوكيو 2020، تحت رعاية الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنلوجيا، والدكتور يحيى المشد، رئيس الجامعة.

وجرى تكريم عدد من الأبطال الأولمبيين والدوليين بعد المستوى المميز الذي ظهروا به خلال مشاركتهم الأخيرة في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وحصولهم على ميداليات أولمبية متنوعة أضيفت لرصيد مصر في دورات الألعاب الأولمبية والذي وصل إلى 30 ميدالية.

وكرمت الجامعة الثلاثي، أحمد الجندي، الحاصل على فضية الخماسي الحديث، كأول مصري وأفريقي يحقق ميدالية في هذه الرياضة، وسيف عيسي، بطل التايكوندو، الحاصل على الميدالية البرونزية، ومحمد إبراهيم كيشو، بطل المصارعة اليونانية والرومانية والحاصل على الميدالية البرونزية.

كما جرى تكريم اللاعب حازم ربيع "الرجل الحديدي" الحاصل على لقب بطولة "آيرون مان" الدولية، واللاعب مهند سامي خضير، الحاصل على الميدالية الذهبية في (فردي بياثل، تتابع بياثل، تتابع ترياثل) والميدالية الفضية في فردى الترياثل، واللاعبة حلا محمد نعنوش، الحاصلة على الميدالية البرونزية في تتابع البياثل، وتتابع الترياثل.

حضر حفل التكريم المهندس شريف العريان، الأمين العام للجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، واللواء ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة، والدكتور شادي عبدالعزيز، مدير إدارة التسويق والنشاط الرياضي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس منطقة وسط الدلتا للخماسي الحديث، ومحمد جاد، مدير التسويق بالاتحاد الخماسي الحديث، والنائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الدقهلية، والمهندس أسامة ربيع، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والمهندس محمد محمد ربيع، المدير التنفيذي للجامعة، وأسماء ربيع، المدير التنفيذي لمدارس الدلتا الأمريكية.

وقال الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، إنه يفخر ويعتز بهؤلاء الأبطال الذين أضافو لمصر والعرب البهجة والسعادة، وننتظر منهم الكثير ليرفعوا راية مصر في المحافل الدولية، مؤكداً على دعم جامعة الدلتا للأبطال الرياضين تعليميًا ورياضيًا لتحقيق البطولات الدولية لمصرن مشيرًا إلى أن جامعة الدلتا قررت منح الأبطال الرياضيين منح دراسية، مجانية بخلاف المشاركة في رعايتهم رياضيًا.

وقال شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، إنه فخور بتكريم الرئيس السيسي لأبطال مصر الذين حصلوا على ميداليات في أولمبياد طوكيو، والذي حرص على تكريم الأبطال ومنحهم وسام الرياضة، وكذلك المدربين الذين أشرفوا على تدريب هؤلاء الأبطال خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤكد حرص واهتمام الرئيس بالرياضة وبأبطال مصر الذين أصبحوا قدوة للشباب المصري.

وأضاف أن تكريم أبطال الأولمبياد في محافظة الدقهلية اليوم، يساعد على نشر لعبة الخماسي الحديث بالمحافظة، والتي نتمني جميعًا أن تحصل على المزيد من الميداليات في باريس 2024 وأن يكون ضمنهم أبطالًا من أبناء الدقهلية.

وفي نهاية الحفل منح الدكتور محمد ربيع، ميداليات ذهبية، لأبطال الأولمبياد، وتبادل الدروع التذكارية مع المهندس شريف العريان.