السفارة السعودية في واشنطن ترحب بالإفراج عن وثائق سرية بشأن هجمات 11 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

رحبت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، الأربعاء بالإفراج عن وثائق سرية حول هجمات 11 سبتمبر 2001.

وذكرت السفارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن المملكة دعت منذ هجمات 11 سبتمبر إلى الإفراج عن كافة المواد المتعلقة بالتحقيق بشأن الهجمات، في إطار الشفافية.

وأكدت السفارة أن التحقيقات السابقة لم تشير إلى أن الحكومة السعودية أو مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجوم الإرهابي أو كانوا متورطين فيه، ولم تقدم دليلاً على ذلك.

وشددت على أن أي ادعاء بأن السعودية متواطئة في هجمات 11 سبتمبر هو ادعاء خاطئ بشكل قاطع.

وأشارت السفارة إلى أن الإدارات المتعاقبة على الولايات المتحدة، أكدت إدانة واستنكار المملكة بشكل قاطع للهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة.

وأكد البيان أن المملكة تفخر بسجلها في مكافحة الإرهاب وجهودها المستمرة لإحباط عمليات تمويل الإرهاب، عبر استراتيجياتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف.

وشدد البيان على أن المملكة شريك أساسي للولايات المتحدة في في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى التعاون بين البلدين في مكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق.