الرئيس العراقي يدعو إلى ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة

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دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء إلى ضمان نزاهة الانتخابات العراقية المقبلة بعيداً عن التزوير

والتلاعب.

وقال الرئيس العراقي خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت «إن التجارب الانتخابية السابقة وما لفّها من تشكيك، تزيد من أهمية الانتخابات المقبلة وضرورة ضمان نزاهتها وعدالتها وضمان الإرادة الحرة للعراقيين بعيداً عن التزوير والتلاعب». حسب بيان للرئاسة العراقية.

ودعا إلى ضرورة «إعادة الاعتبار للعراقيين وحقهم في التعبير عن إرادتهم الحرة، حيث يمثل ذلك استحقاقاً وطنياً لا يقبل المساومة».

وشدد الرئيس برهم «على أن الانتخابات المقبلة مفصلية، لكونها تأتي بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع على إجراء انتخابات مبكرة، لتصحيح المسارات وتحقيق إصلاحات جذرية وأنها استحقاق عراقي كبير، وستكون لها تبعاتٌ وتأثيرات على كل المنطقة».

وأكّد على«ضرورة إعادة ثقة العراقيين في العملية الانتخابية، بعدما تعرضت العملية السياسية والانتخابية إلى التشكيك بسبب الخروقات التي رافقت التجارب الانتخابية السابقة».

وقال «إن ضمان المشاركة الواسعة يجب أن يكون أولوية قصوى، لتكون الانتخابات المسار السلمي الحقيقي للتغيير وإصلاح الأوضاع نحو حياة حرّة كريمة تلبي تطلعات العراقيين».

وثمّن الرئيس العراقي «جهود مفوضية الانتخابات لتنظيم الانتخابات وتجاوبها مع التساؤلات بشأن بعض القضايا المتعلقة بالاقتراع، وجهود الفريق الأممي وتعاونه مع المفوضية في هذا الصدد، لأن المرحلة المقبلة مهمة وعصيبة وينبغي التجاوب للتحديات والمخاوف القائمة».

وبحسب البيان جرى خلال اللقاء استعراض آخر الاستعدادات والجداول الزمنية والعملياتية الخاصة بالانتخابات من جانب أعضاء المفوضية، والتأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المقرر، والمتطلبات الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، والأخذ بمدونة قواعد سلوك قانونية وتنظيمية وميثاق التزام وطني بين القوى السياسية.

كما جرى استعراض دور الأمم المتحدة في دعم العملية الانتخابية، والمراقبة بما يسهم في نجاح الانتخابات، ويضمن السيادة واحترام القرار المستقل للعراقيين.