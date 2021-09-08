بلينكن: واشنطن على وشك التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 26 دقيقة

آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2021 7:41 مساءً

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن من أن واشنطن على وشك التخلي عن الاتفاق حول النووي الإيراني.

في المقابل، قال مسؤول أميركي سابقاً إن إدارة الرئيس جو بايدن “لا يمكنها الانتظار إلى الأبد” حتى تقرر إيران استئناف المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، في حين دعت الخارجية الإيرانية واشنطن إلى “ترك إدمانها سياسة العقوبات”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي الجمعة، خلال مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

وأضاف مالي: “لا يمكننا الانتظار إلى الأبد في حين تواصل إيران تقدمها النووي، لأن تقدمهم في مرحلة ما سيجعل العودة إلى الاتفاق النووي أقل قيمة بكثير للولايات المتحدة”، لكنه أكد أن بلاده مستعدة للتحلي بالصبر.

وفي رد جديد منها على التحذيرات الأميركية المتواصلة، قالت وزارة الخارجية الإيرانية السبت إن “على واشنطن إدراك أن لا خيار لها غير ترك إدمانها سياسة العقوبات، وأن تتعامل مع طهران باحترام”.