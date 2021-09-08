رؤساء برلمانات العالم يشيدون بجهود الإمارات الإنسانية في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد أكثر من 100 رئيس برلمان حوال العالم بجهود الإمارات الإنسانية في أفغانستان.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء برلمانات العالم في فيينا، وخلال البيان الختامي له.

وأثنى رؤساء البرلمانات على المساعدة الإماراتية في إجلاء آلاف المواطنين الأفغان ورعايا مختلف دول العالم من أفغانستان.

وعبروا عن امتنانهم للإمارات لاستضافتها 5 آلاف من الأفغان الذين تم إجلاؤهم من بلدهم قبل سفرهم إلى دول أخرى.

وكان المؤتمر قد عقد في العاصمة النمساوية فيينا على مدى يومين تحت عنوان "القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض".

ونظم المؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

كما أشاد المؤتمر بجهود مختلف دول العالم التي ساهمت في دعم الجهود الإنسانية في أفغانستان.

ومنذ بدء الأزمة قدمت الإمارات كامل الدعم للشعب الأفغاني، وقامت بدور رئيسي في تسهيل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان، والذين قدموا إليها عبر ناقلاتها الوطنية ومطاراتها.

كما ساهمت في نقل رعايا كل من فرنسا والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا والولايات المتحدة ونيوزيلندا ولاتفيا وإسبانيا والمكسيك.

واستقبلت الإمارات على مدار أيام متتالية، عشرات الرحلات الجوية التي تقل المواطنين الأجانب من أفغانستان بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين الدوليين من مختلف الجنسيات والعاملين في المنظمات غير الحكومية إلى مطارات الإمارات.

وأمس الأربعاء، وصلت طائرة المساعدات الإماراتية الخامسة إلى العاصمة الأفغانية كابول تحمل على متنها مساعدات طبية وغذائية متنوعة لتعزيز الوضع الإنساني في أفغانستان.

يأتي ذلك في إطار الجسر الجوي، الذي وجه بتسييره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لدعم الشعب الأفغاني.