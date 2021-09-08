شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب.. تسجيل 3524 إصابة بـ"كورونا" و79 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المملكة المغربية اليوم تسجيل 3524 إصابة جديدة بـفيروس كورونا "كوفيد-19" و6395 حالة شفاء و79 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



و نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الصحة المغربية قولها في بيان لها إن الإحصائية الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 889 ألفا و532 حالة فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 834 ألفا و543 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 13 ألفا و224 حالة وفاة.