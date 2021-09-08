الصين تبدأ تجارب سريرية على أول دواء بـ«بلازما المتعافين»

■ السعودية تفتح منافذها أمام القادمين والمسافرين إلى 3 دول

■ تطعيم أطفال بجرعات مركزة من لقاح فايزر بتونس

■ 75% من البالغين بأميركا تلقوا جرعة لقاح على الأقل

■ تركيا تعلن رصد حالتي إصابة بمتحور «مو»

■ البيرو تتفق مع روسيا على تصنيع لقاح «سبوتنيك»

■ الصين تطعم أكثر من مليار من سكانه

بكين ـ عواصم ـ الخليج 365 ـ وكالات:

تبدأ الصين قريباً التجارب السريرية على عقار ضد كورونا طورته شركة “سي إن بي جي” الحكومية، استناداً إلى بلازما مرضى متعافين من الفيروس، ما يعتبر من جانب الصحافة الرسمية الدواء الأول من نوعه في العالم لمواجهة الفيروس. وقال نائب رئيس الشركة، تشو جينجين: “تظهر نتائج الاختبارات على حيوانات أنه يمكن أن يخفف بشكل كبير الأعراض والأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.لقد حصل للتو على موافقة إدارة الدولة للأدوية وستبدأ التجارب السريرية قريباً”. وفي رسالة نُشرت على حساب للجنة الإدارة والإشراف على الأصول التابعة لمجلس الدولة في شبكة التواصل الاجتماعي الصينية “WeChat” أوضح تشو أن “بلازما المرضى المتعافين تعطي نتائج جيدة مع المرضى الذين يوجدون في حالة حرجة وخطيرة” بسبب كورونا. وأوضح الدكتور جيانج تشولاي من جامعة جيلين أن “الفعالية الحقيقية لعقار خاص لا تزال تعتمد بشكل أساسي على نتائج التجارب السريرية، وليس على استنتاجات المراحل الأولى”. ونقلت صحيفة جلوبال تايمز الحكومية عن مصدر آخر أن الأدوية تعمل على تخفيف آثار العدوى، لكن الوقاية والتطعيم لا يزالان أكثر الطرق فعالية لوقف العدوى وتأثيراتها. وطورت هذه الشركة ومؤسستها الأم “سينوفارم” الحكومية، حتى الآن لقاحين ضد كورونا يستخدمان في دول مثل البرازيل، وإندونيسيا، والإمارات، والصين نفسها.

خليجيا، أعلنت السعودية، وقف العمل بقرار تعليق السفر بين المملكة وعدد من الدول بما في ذلك، الإمارات، مؤكدة فتح جميع المنافذ أمام القادمين والمغادرين إلى الإمارات، وجنوب إفريقيا، والبرازيل.

الى ذلك، تسبب خطأ طبي في محافظتي قبلي وقفصة بالجنوب التونسي، في تلقي 79 تلميذا لجرعات مركزة من لقاح فايزر، تراوحت أعمارهم ما بين 15 و17 سنة. وقال أولياء أمور الأطفال، لشبكة “سكاي نيوز عربية” إنهم تقدموا بشكوى لدى مندوب حماية الطفولة، ولدى المحكمة الابتدائية، بشأن تلقي أولادهم لجرعات مركزة من لقاح فايزر، خلال حملة التطعيم المكثف يوم الأحد الماضي. واعتبر الأهالي أن “الإشكال يتجاوز حدود هذا الخطأ، وأن السلطات الجهوية للصحة تعمدت التعتيم على هذه الأزمة، وعدم متابعة الحالة الصحية للتلاميذ المتضررين”.

دوليا، ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 75 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من أحد لقاحات فيروس كورونا حتى صباح الثلاثاء. وقالت المراكز إن 193 مليونا و798688 تلقوا على جرعة واحدة على الأقل، في حين حصل 165 مليونا و947460، أو 64.3 في المئة، على تطعيم كامل. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة التركية، رصد حالتين من متحور “مو” الجديد لفيروس كورونا. وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في أعقاب اجتماع للحكومة التركية: “لا نفكر حاليا في اتخاذ تدابير إضافية، لأننا لم نرصد حتى الآن سوى حالتين فقط من متحور “مو”، بحسب وكالة الأناضول. من جهته أعلن رئيس البيرو بيدرو كاسيتو، عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي حول إنتاج لقاح “سبوتنيك 5” المضاد لفيروس كورونا في بلاده.

آسيويا، أعلنت السلطات الصحية الصينية، أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد “كوفيد19” في الصين تجاوز المليار، ما يمثل 77 في المئة من سكانها. وقال أو ليان يو، نائب رئيس قسم مكافحة الأمراض بلجنة الصحة الحكومية، خلال مؤتمر صحفي: “حتى الـ6 من سبتمبر، تم إجراء مليارين و113 مليوناً و80 ألف تطعيم ضد “كوفيد19”، على مستوى الصين ، حيث بلغ عدد متلقي اللقاح في الصين مليار و95 مليوناً، ما يمثل 77.6 في المئة من إجمالي السكان”.