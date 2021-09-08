السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد جثث فـي النهر

الخرطوم ـ د.ب.أ: أعلنت وزارة الخارجية أنها استدعت السفير الإثيوبي في السودان لإبلاغه بعثور السلطات السودانية على جثث حملها نهر ستيت بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء السودان (سونا) عن الوزارة القول إنه تم في الثلاثين من أغسطس الماضي استدعاء سفير جمهورية إثيوبيا لدى الخرطوم على خلفية عثور السلطات السودانية خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 8 أغسطس على عدد 29 جثة حملها نهر ستيت شرق القرى المحاذية لمحلية ود الحليو بولاية كسلا.

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