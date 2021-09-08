فرنسا تبدأ محاكمة 20 متهما فـي هجمات 2015

باريس ـ د.ب.ا: بدأت أمس محاكمة 20 شخصا متهمين بالتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في باريس في 13 نوفمبر 2015، مما أسفر عن مقتل 130 شخصا وإصابة 350 آخرين في قاعة حفلات وخارج استاد كرة قدم وفي مناطق بوسط المدينة.

ومن بين المتهمين صلاح عبد السلام، الذي أدين في بلجيكا لعلاقته بعملية تبادل إطلاق نار وقعت عندما ألقت السلطات القبض عليه في بروكسل عام 2016.

وكانت الهجمات التي استهدفت مناطق في باريس قد أصابت العالم بالصدمة، حيث تم استهداف مدنيين وهم يخرجون من حفلة. وفجر ثلاثة انتحاريين عبوات ناسفة خارج استاد كرة قدم أثناء مباراة بين الفريقين الفرنسي والألماني.

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