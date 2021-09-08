انحسار تدفق الغاز الإيراني يتسبب بأزمة في العراق

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "المنظومة الوطنية تعرضت اليوم، لمشكلة انحسار اطلاقات الغاز الايراني المورد لمحطات الانتاج في المناطق الوسطى من (٢٠ ) مليون متر مكعب الى (١٢) مليون متر مكعب، ما تسبب بتوقفها الكامل عن المناطق الجنوبية الامر الذي ادى الى تحديد احمال المنظومة الوطنية وخسارة قرابة ٥٠٠٠ ميگا واط من الطاقة ، لتتكرر نفس الازمة للمرة الثانية بعد مضي اسبوع واحد فقط من الانحسار السابق".وأشارت إلى أنها "اجريت الاتصالات العاجلة مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد حتى تحد من الخسائر المحتملة في ساعات التجهيز بالطاقة، بالتزامن مع الاتصالات الدبلوماسية والرسائل الحكومية الموجهة لوزارة الطاقة الايرانية لحل المسائل العالقة بهذا الخصوص".

وناشدت الوزارة، المواطنين "بترشيد استهلاك الطاقة لأجتياز هذا الظرف الطارىء ريثما يتم التوصل للحلول الضرورية لمعالجة هذا الملف".