قضايا داخلية وإقليمية محور محادثات آبي أحمد بغرب أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، زعماء دول السنغال وغانا على الأوضاع الراهنة في بلاده والتحديات التي تواجهها.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في تغريدة على "تويتر" إن "آبي احمد أجرى محادثات مع الرئيس السنغالي، ماكي سال، في العاصمة السنغالية داكار خلال زيارة رسمية يجريها لغرب أفريقيا".

وأضاف أن "المباحثات تناولت وجهات النظر حول التحديات الراهنة والقضايا الإقليمية والأفريقية وضرورة تعزيز روح الوحدة الأفريقية التي أسسها الأباء الأفارقة المؤسسون لوحدة القارة الأفريقية".







كما ذكر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أن "آبي أحمد أجرى زيارة أيضا إلى دولة غانا والتقى الرئيس الغاني، نانا أكوفو أدو".

ووفق المصدر ذاته، تناول الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والوضع في منطقة القرن الأفريقي.

وقال المكتب إن "آبي أحمد ناقش مع الرئيس الغاني مجموعة واسعة من القضايا، وأكد أن إثيوبيا ستعمل مع غانا بشكل وثيق في القضايا الثنائية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن إثيوبيا تشهد عدة تحديات داخلية أبرزها الحرب الدائرة بين جبهة تحرير تجراي التي يصنفها البرلمان الإثيوبي "إرهابية، وقوات الجيش في إقليم تجراي "شمال"، وهو النزاع الذي طال أيضا إقليمي أمهرة وعفار بعد شن الجبهة هجمات على الإقليمين .

