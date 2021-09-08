"مأساة أسلافي".. رسالة من الرئيس الأفغاني السابق لشعبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني للشعب الأفغاني عن أسفه لفشله في ضمان مستقبل أفضل له، بعدما سمح فراره في 15 أغسطس/آب بسقوط كابول.

وقال في بيان: "ببالغ الأسف طويت صفحتي بمأساة مماثلة لمأساة أسلافي، من دون التمكن من ضمان الاستقرار والازدهار (لأفغانستان). أعتذر للشعب الأفغاني لفشلي في جعل الأمور تنتهي بشكل مختلف".



وسيطرت طالبان على أفغانستان، في 15 أغسطس/آب الماضي، عندما فرّ غني ودخل مسلحوها إلى كابول من دون مقاومة، بعد عقدين من الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف.

وفي مؤتمرها الأول أكد المتحدث الرسمي باسم الحركة، أنه لا مجال لتصفية الحسابات، وتابع قائلًا: "نطمئن العالم والولايات المتحدة وجيراننا أن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضدهم".

وأمس الثلاثاء، أعلنت حركة طالبان تشكيل حكومة لتصريف الأعمال، من أجل السيطرة على الأوضاع وتسيير الشؤون التنفيذية للبلد.

وأضافت، أن أعضاء الحكومة الجديدة التي ستباشر مهامها عاجلاً سيبذلون قصارى جهودهم في تطبيق الأحكام الشرعية، والقوانين الوضعية في البلاد.

وأردف البيان الذي يشرح الخطوط العريضة لرؤية طالبان في الحكم، أن الحركة تريد "علاقات إيجابية وقوية مع جيراننا وجميع دول العالم، وذلك من مبدأ الاحترام المتبادل والتعامل الحسن".

ويترأس الحكومة الجديدة محمد حسن أخوند، المستشار السياسي السابق لمؤسس الحركة الملا محمد عمر، كما تضم العديد من الذين كان لبعضهم تأثير كبير في نظام طالبان خلال التسعينيات.

واستقبلت ألمانيا والصين واليابان، وروسيا والهند، إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة بفتور وحذر، فيما انتقدها الاتحاد الأوروبي، وأبدت الولايات المتحدة الضجر من خلفية بعض الأسماء في التشكيلة الوزارية.