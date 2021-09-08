التحالف يدك أهداف المليشيات بمأرب.. وخسائر حوثية بالحديدة والجوف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسعت مقاتلات التحالف العربي، الأربعاء، ضرباتها الجوية ضد أهداف ثابتة ومتحركة لمليشيات الحوثي بمأرب.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ"الخليج 365"، إن غارات مكثفة شنتها مقاتلات التحالف على أهداف مليشيات الحوثي في الجهة الغربية من مديرية صرواح والجهة الشمالية الغربية من مديريتي مجزر ومدغل.



وبحسب المصادر فإن الغارات استهدفت تعزيزات بشرية دفعت بها مليشيات الحوثي من صنعاء والجوف، عبر خطوط فرعية نحو جبهات الكسارة والمشجح وصرواح التي تعد بمثابة بوابة غربية لمأرب.

ويأتي تكثيف التحالف لضرباته الجوية عقب هجوم بري واسع النطاق شنته مليشيا الحوثي للسيطرة على مديرية رحبة في الجهة الجنوبية الغربية من المحافظة الغنية بالنفط.

في السياق، نقل متحدث المنطقة العسكرية السادسة اليمنية ربيع القرشي، عن قائد اللواء الثاني حرب بالجيش اليمني ‏العميد عبدالله الثري، قوله إن معارك طاحنة تخوضها قواته في جبهة معسكر الخنجر الاستراتيجي بمحافظة الجوف شمالي شرق البلاد.

وأكد المتحدث العسكري اليمني، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من صد هجمات شرسة لمليشيات الحوثي على مواقعه في الجهة الغربية من معسكر الخنجر الاستراتيجي.

وحسب المسؤول العسكري فإن المعارك الطاحنة أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الإرهابية.

في جبهة أخرى، شهدت جبهة حيس جنوبي محافظة الحديدة (غرب) معارك شرسة بين القوات المشتركة من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى.

وذكرت القوات اليمنية المشتركة، في بيان وصلت ”الخليج 365” نسخة منه، أن وحدات الاستطلاع الحربي رصدت تحركات للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا على جبهتين من حيس، "وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح".

وأسفرت المعارك عن إخماد تحركات مليشيات الحوثي، وتقهقر مجاميع الانقلابيين صوب الحدود الإدارية لمحافظة إب ومديرية الجراحي جنوبي الحديدة مخلفة وراءها عددا من جثث عناصرها في خطوط التماس، طبقا للبيان.