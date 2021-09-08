مصر وتركيا تتفقان على اتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفقت مصر وتركيا على ضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقالت مصر وتركيا، في بيان مشترك بشأن الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية، التي عقدت في أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر/أيلول 2021، إنهما ناقشتا قضايا ثنائية وعدة موضوعات إقليمية مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.



ولفت البيان إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تَقدُم بالموضوعات محل النقاش.

وكان سامح شكري وزير الخارجية المصري، أشار إلى أن القاهرة تسعى لإيجاد صيغة لتطبيع العلاقات مع تركيا "لكن أمامنا الكثير لتنفيذ ذلك".

ولفت شكري إلى "أننا سنفتح الباب لمزيد من التقدم في علاقتنا مع تركيا عندما نكون راضين عن الحلول المطروحة للمسائل العالقة بيننا".