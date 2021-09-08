وزير الخارجية المصري: نسعى لإيجاد صيغة لتطبيع العلاقات مع تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن القاهرة تسعى لإيجاد صيغة لتطبيع العلاقات مع تركيا.

جاء ذلك بالتزامن مع أعمال الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، في أنقرة.

شكري قال في تصريحات صحفية: "نسعى لإيجاد صيغة لتطبيع العلاقات مع تركيا، لكن أمامنا الكثير لتنفيذ ذلك".

وتابع: "سنفتح الباب لمزيد من التقدم في علاقتنا مع تركيا عندما نكون راضين عن الحلول المطروحة للمسائل العالقة بيننا".

وأمس، استأنفت مصر وتركيا، الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين البلدين، بعد نحو 4 أشهر على انتهاء الجولة الأولى.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات صحفية أمس، إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة لتعيين سفير لها في مصر، حال نجاح المفاوضات بين البلدين.

وأوضح أن "مسيرة التطبيع مع مصر مستمرة، ووضعنا لأجل ذلك خارطة طريق، واليوم نستضيف في أنقرة وفدا مصريا، وإن توصلنا إلى اتفاق سنقدم على الخطوات اللازمة لتعيين السفراء في كلا البلدين".