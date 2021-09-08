الجيش الإسرائيلي يضاعف قواته بحثا عن المعتقلين الفارين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه ضاعف من أعداد قواته المشاركة في عمليات البحث عن 6 معتقلين فلسطينيين فروا قبل 3 أيام من سجن "جلبوع" الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي المساعدة في ملاحقة وتقفي أثر السجناء الأمنيين الذين فروا من سجن جلبوع".



وأضاف: "لقد ضاعف الجيش من حجم المساعدة خلال العيد، إذ حاليًا تشارك كتيبتان في أعمال التمشيط والبحث، بالإضافة إلى 6 سرايا وفريقي استطلاع وعدد من فرق الوحدات الخاصة".

وتنتهي اليوم عطلة عيد رأس السنة العبرية الذي بدأ يوم الإثنين، وهو اليوم الذي فر فيه المعتقلون من السجن الإسرائيلي.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إقامة عشرات الحواجز في أنحاء إسرائيل بحثا عن المعتقلين.

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من أقارب المعتقلين خلال مداهمات لقرى فلسطينية في محافظة جنين في شمالي الضفة الغربية التي ينحدر منها المعتقلون.